Вена, 27 февраля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Федеральная полиция Австрии задержала пятерых лыжников из трех стран после антидопингового рейда во время чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в городе Зеефельд. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Федеральной полиции Австрии.

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Ранее стало известно, что в ходе рейда Федеральная полиция Австрии арестовала девять человек. Пятеро из них спортсмены — два эстонца, два австрийца и казахстанец. При этом один из лыжников делал переливание крови, когда к нему вторглась полиция.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что оказывало всемерное содействие австрийской полиции в этом рейде.

Также в WADA пояснили, что данный рейд является частью более масштабной операции против преступников из ряда европейских стран.