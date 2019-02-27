Иерусалим, 27 февраля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Израиль и Россия организуют совместную рабочую группу по осуществлению вывода иностранных войск с территории Сирии, заявил 27 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом России.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Об этом сообщил ряд израильских журналистов в соцсетях.

«Две страны и представители других государств создадут рабочую группу по вопросам вывода иностранных войск из Сирии», — цитирует Нетаньяху сотрудник Израильской корпорации телерадиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из центральных вопросов для Израиля в рамках сирийского вооруженного конфликта остаётся усиление позиций Ирана в приграничных с Израилем районах Сирии.