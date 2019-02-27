Мадрид, 27 февраля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Испанский министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Жозеп Боррель заявил в Женеве во вторник, 26 февраля, что сторонники независимости Каталонии «лгали годами», и попытался опровергнуть несколько мифов — например, что гражданская война XX века столкнула Каталонию с франкистской Испанией или что Верховный суд, рассматривающий дело организаторов референдума о независимости, также является франкистским. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Немного милосердия и честности к людям, пострадавшим от франкизма», — призвал Боррель, вспомнив о расстрелах, о которых распорядился диктатор незадолго до смерти.

«При франкизме те, кто сейчас дают показания в Верховном суде, не стали бы расхаживать, приветствуя своих сторонников как рок-звезды», — подчеркнул министр иностранных дел Испании.

Констатировав, вслед за Эйнштейном, что «опровергнуть предрассудок сложнее, чем разложить атом», Боррель тем не менее посвятил достаточно много времени борьбе с тем, что он назвал «ложью и манипуляциями» сторонников независимости Каталонии, отметив, что никто пока на них не отреагировал, чтобы отделить неправду от истины.

Выступая перед международной общественностью, политик сосредоточился на защите тезиса, что независимость Каталонии привела бы к «очень большим издержкам в краткосрочной перспективе», а отношения этого региона с остальной Испанией почему-то нельзя сравнивать с отношениями между Финляндией и Россией в 1917 году или странами бывшей Югославии. Кроме того, он напомнил, что в Германии, Италии и США референдумы об отделении части территории точно так же запрещены конституцией, как и в Испании.

Боррель отверг идею необходимости посредника между испанским правительством и Женералитетом, не отрицая при этом важности диалога с каталонцами. Свою позицию он объяснил тем, что движение сторонников независимости хочет получить иностранного посредника, чтобы придать конфликту международный характер и представлять себя в мире на том же уровне, что и Испания, одновременно создавая представление о глубокой запущенности ситуации.

«Кто-нибудь может поверить, что Каталония имеет какое-то отношение к Косово, Боснии, Словении в худшие моменты?» — задал вопрос министр.

Главной проблемой он назвал «серьезный социальный разлом», разделяющий каталонцев, а вовсе не Каталонию и Испанию, и имеющий исторические корни. Боррель даже сравнил свое государство с блюдом, раньше времени извлеченным из «духовки истории», поскольку последние 150 лет страна только и знала, что гражданские беспорядки в отсутствие общего внешнего врага.

Он также подчеркнул, что представлять гражданскую войну как схватку Каталонии и Испании — «монументальная ошибка». Современный каталонский национализм, по мнению Борреля, связан с разжиганием новой войны внутри страны, и в этом случае он вызовет ответную реакцию испанского национализма, как это бывало и ранее.