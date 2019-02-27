Хмеймим, Сирия, 27 февраля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Боевики, продолжающие контролировать в Сирии Идлибскую зону деэскалации, за сутки неоднократно нарушили условия режима прекращения огня, сообщил 27 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Авилов Михаил. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта.

По информации Центра, за последние сутки были обстреляны три поселения в провинции Латакия, один населённый пункт в провинции Хама, пять поселений в провинции Идлиб, один из районов города Алеппо.

Некоторые из этих населённых пунктов, подчеркнул Сергей Соломатин, были обстреляны неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на обстрел террористов в ночь с 25 на 26 февраля, от которого погибли семь и были ранены 20 сирийских военнослужащих, ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе города Хан-Шейхун.