Великий Новгород, 27 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 27 февраля, сотрудники новгородской станции скорой медицинской помощи пострадали от рук пациента, которому они оказали помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

По информации станции скорой помощи, врач бригады, приехавшей на вызов, получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, у санитара — перелом руки. Травмы — ушиб грудной клетки — получил и водитель.

Госпитализация пострадавшим медикам не понадобилась, они находятся дома и, как прокомментировала министр здравоохранения региона Антонина Саволюк, уже написали заявления в полицию.

По факту нападения на бригаду скорой помощи региональное следственное управление Следственного комитета России организовало доследственную проверку.

Напомним, в феврале 2017 года в Новгородской областной клинической больнице от рук нетрезвого пациента пострадали три сотрудника медучреждения: медицинская сестра, санитарка и сотрудник охранной службы. Впоследствии напавший на медиков был приговорён судом к пяти годам колонии.