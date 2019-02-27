Челябинск, 27 февраля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. В Челябинской области собеседование по русскому языку успешно прошли 34,8 тысяч учеников девятых классов. Это 98% от всех девятиклассников региона, сообщили журналистам в региональном минобрнауки.

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Как отмечает глава управления начального, основного и среднего общего образования областного минобрнауки Елена Тюрина, 2% участников итогового собеседования не смогли набрать минимального количества баллов. Отметим, для получения зачёта было нужно завоевать минимум 10 из 19 баллов. При этом средним баллом по области является 14, а 4% учащихся набрали наивысший балл.

Итоговое собеседование по русскому языку девятиклассники школ России проходили в начале февраля. Оно является допуском к государственной итоговой аттестации. У учащихся проверяли чтение текста вслух и его пересказ, а также умение составить монолог и поддержать диалог по любой из выбранных тем.

Те ученики, которые не смогли пройти собеседование, имеют ещё две попытки. Попытаться снова они смогут 13 марта и затем 6 мая.