Каир, 27 февраля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Причиной железнодорожной катастрофы на вокзале в Каире, стоившей жизни двум десяткам человек, стала ссора машинистов двух тепловозов, заявил 27 февраля журналистам генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

javipolinario Машинист

По его версии, машинист взорвавшегося тепловоза покинул кабину управления для выяснения отношений со своим коллегой, чей локомотив преградил ему дорогу. Оставленный им тепловоз начал набирать скорость и врезался в отбойник пути и пристройку вокзала.

Взорвавшийся от этого топливный бак унёс жизни 20 человек, ещё 50 пострадали.

На данный момент опознаны не все погибшие, а многие пострадавшие остаются в критическом состоянии.

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