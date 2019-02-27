Миасс, Челябинская область, 27 февраля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. В Челябинской области теперь уже бывший судебный пристав-исполнитель Елена И. осуждена за должностные преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Суд

Женщина работала в подразделении судебных приставов по городу Миассу. Следователи вменили ей преступления по трём статьям УК России, предусматривающим ответственность за служебный подлог, присвоение денег и злоупотребление должностными полномочиями.

Суд установил, что в 2017 году пристав присвоила собранные от должников для передачи взыскателям более 350 тысяч рублей, а также незаконно прекратила ряд исполнительных производств на общую сумму более 460 тысяч. Преступление выявили её же коллеги, а также сотрудники полиции.

По приговору суда женщине предстоит пробыть три с половиной года в колонии общего режима. Также она уплатит штраф — 30 тыс. рублей.