Москва, 27 февраля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. При благоустройстве Вадковского переулка в центре Москвы якобы использовали землю с Миусского кладбища. О вопиющем случае рассказал 27 февраля местный житель Александр на встрече с префектом Центрального административного округа столицы Владимиром Говердовским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Goumbik

«Вопрос по благоустройству на Вадковском переулке, дома 16−12. Мы провели экспертизу земли, которую нам привозили. Землю нам привозили с Миусского кладбища. Земля желтая, не плодородная, с бычками, стеклами. Многие кусты не посажены», — рассказывал местный житель.

Не дослушав до конца, префект перебил гражданина:

«Откуда привозили? С Миусского кладбища? Ладно вам, ещё кто-то напишет сейчас тут, что землю на благоустройство привозили с кладбища…»

Однако Александр продолжил настаивать на своей правоте, сообщив, что в подтверждение его слов есть видеозаписи, после чего между гражданином и префектом завязался напряженный диалог:

«Что сделать сейчас?» — раздражённо спросил Говердовский.

«Приехать, посмотреть, исправить нарушения», — спокойно, но настойчиво сказал Александр.

«Давайте мы весной приедем. Вы только громкие заявления не делайте».

«Землю привозили по ночам, я вам правду говорю».

«Я вам тоже говорю: никакую землю с кладбища не привозил никто», — смутился префект.

После дискуссии он отметил, что его оппонент грамотно отстаивает свою позицию, и предложил тому перейти на работу в ГБУ «Жилищник» Центрального округа. Причём Говердовский пообещал гражданину зарплату в 2 раза выше той, что тот получает сейчас. Александр ответил, что работает в крупной компании, и усомнился, что зарплату ему установят в 2 раза выше, чем есть сейчас. Однако префект заверил, что сможет это сделать.

Позднее Александр пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что Миусское кладбище расположено через дорогу от места работ. Он рассказал, что землю для благоустройства внутридворовой территории привозили по ночам, при этом охранник кладбища подтвердил жителям, что экскаваторы брали почву с его территории.