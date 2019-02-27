Челябинск, 27 февраля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Объём вкладов жителей Челябинской области в банках по итогам 2018 года достиг 422,4 млрд рублей. За год рост составил 8% или 30,7 млрд, сообщили журналистам в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Рубль

К 1 января 2019 года объём сбережений в рублях составлял 373,3 млрд. В иностранной валюте хранилось 49,1 млрд рублей или 11,6% всех сбережений.

Средний размер депозита в расчёте на каждого южноуральца в 2018 году составил 121 тыс. рублей, уточнили в банке.