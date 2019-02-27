Дамаск, 27 февраля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийские ВВС три дня подряд наносили удары по провинции Идлиб. 26 февраля авиаударам подверглись позиции террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

Под огневое воздействие сирийской авиации попали позиции группировки в нескольких районах в городе Хан-Шейхун и вокруг него.

Эти меры были ответными на ракетный обстрел террористов в ночь с 25 на 26 февраля. В результате данного обстрела погибло семь и было ранено 20 сирийских военнослужащих.

Сирийская арабская армия возобновила применение своей авиации с 24 февраля в ответ на действия боевиков. Исламисты даже обстреляли населенный пункт Курдаху, родной город президента Сирии Башара Асада, из реактивных систем залпового огня. ИА REGNUM уже сообщало об этом.

Военная операция против террористов в Идлибе по-прежнему блокируется Анкарой. Данная ситуация говорит о конфликте интересов между Россией и Турцией по Сирии.

Есть и другой регион — северо-восток Сирии, где Россия и Турция не могут найти приемлемое для двух стран решение. Это очевидно по заявлениям официальных лиц.

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорит, что Анкара не может никому доверить контроль над буферной зоной на северо-востоке Сирии, т. к. данная ситуация угрожает безопасности страны. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что военная полиция ВС РФ может быть расположена в буферной зоне на границе двух стран.