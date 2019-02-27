Ульяновск, 27 февраля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Объединенная зерновая компания (ОЗК) в ходе внеплановой проверки Цильнинского элеватора выявила факты хищения зерна федерального интервенционного фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское зерно

Объем недостачи зерна составил более 8 тыс. тонн, стоимость зерна составляет около 80 млн рублей.

Отмечается, что проверка проводилась совместно с ФСБ России и органами прокуратуры. ОЗК подготовила заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела и выявления виновных в хищении государственного имущества лиц.

ОЗК основана в 2009 году, является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. 50% плюс одна акция компании принадлежит государству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью прошлого года ОЗК установила факт хищения зерна интервенционного фонда в «беспрецедентном объеме» с АО «Орловская хлебная база № 36».

Было похищено 19,035 тысячи тонн стоимостью более 202 млн рублей. Тогда по указанному факту было возбуждено уголовное дело.