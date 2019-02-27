Париж, 27 февраля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может не поддержать решение Великобритании продлить сроки Brexit, 27 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Если британцам понадобится больше времени, мы поддержим запрос… Но мы ни в коем случае не примем продление без четкого представления о цели», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Макрон также процитировал переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, по словам которого Лондону и Брюсселю «нужно не больше времени, нужны решения».

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