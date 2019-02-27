Псков, 27 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Две псковские семьи, в которых в конце 2018 года родились тройни, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, сертификаты родителям тройняшек торжественно вручили сегодня, 27 февраля.

Pskov.ru Псковские власти вручили семьям с тройнями сертификаты на жилье

Начальник областного комитета по социальной защите Армен Мнацаканян отметил, что с 2010 года, когда областной закон «О социальной поддержке многодетных семей» был дополнен выплатой при рождении тройни на улучшение жилищных условий, этим правом воспользовались десять псковских семей.

В семье Андрея и Елены Зверевых трое сыновей родились 9 ноября 2018 года, семья из пяти человек проживает в однокомнатной квартире. В семье Дмитрия и Кристины Кудряковых тройня появилась на свет 31 декабря 2018 года, и к этому моменту в семье уже воспитывались трое сыновей. После рождения дочерей семья переехала жить к свекрови, так как их собственный дом без удобств не позволял перевести в него новорождённых.