Киев, 27 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» ушёл из порта Одессы, сообщает 27 февраля генштаб ВС Украины на своей странице в Facebook.

Commander, U.S. Naval Forces На борту эсминца ВМС США «Дональд Кук»

Отмечается, что в Одессу эсминец зашел 25 февраля, а днём позже на борту этого эсминца представитель США по Украине Курт Волкер принял президента Украины Петра Порошенко.

При этом украинское военное ведомство подчеркивает, что визит этого корабля в Одессу был совершен в ходе «планового визита в порт в рамках пребывания в Черном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнеров НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту ранее заходил в Одессу в сентябре 2015 года для участия в украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015.