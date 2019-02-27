Brexit можно перенести
Лондон, 27 февраля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что предоставит парламенту возможность проголосовать за вариант с отсутствием соглашения, а также за перенос даты Брексита — в случае, если палата общин отвергнет повторные переговоры с Брюсселем по итогам финального голосования, намеченного на 12 марта. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.
Мэй впервые «открыла двери» навстречу возможному продлению срока, заложенного в 50-й статье, хотя и сообщила о своей личной неприязни к этому сценарию развития событий. «Если 50-ю статью придется продлить до конца июня, Соединенное Королевство будет вынуждено участвовать в европейских выборах, — сказала премьер-министр. — И что за послание мы отправим в таком случае избирателям?»
Несмотря на свою позицию, Тереза Мэй сочла себя обязанной пойти на двойную уступку евроскептикам и умеренным тори из своей собственной партии, чтобы избежать бегства новых парламентариев из рядов консерваторов. При этом британский лидер вновь напомнила о своем предложении — добиться нового соглашения с Брюсселем насчет спорного пункта об «ирландских гарантиях» до 12 марта и осуществить Брексит в соответствии с намеченной датой.
Тем не менее Мэй заявила, что если ее соглашение будет опять заблокировано Вестминстером, она даст парламенту возможность проголосовать на следующий день за отказ от договоренностей с Евросоюзом и за продление срока, обозначенного в 50-й статье.
«Соединенное Королевство сможет покинуть ЕС без соглашения 29 марта только в случае ясно выраженного согласия парламента», — сказала британский премьер-министр в ходе своего эмоционального выступления в Палате общин. Она также пообещала депутатам голосование за продление 50-й статьи, добавив: «Не думаю, что такое решение послужит более легкому заключению договоренности».
Глава лейбористской оппозиции Джереми Корбин, в свою очередь, раскритиковал стратегию Мэй, назвав ее «до абсурдного безрассудной». «То, что сейчас делает премьер-министр — не более чем игра с жестяной банкой на дороге», — сказал Корбин, который в понедельник вечером, наконец, выразил готовность поддержать второй референдум о выходе из ЕС, чтобы покончить с «пагубным Брекситом Мэй».
Лейбористы пока не решили, какой итоговой стратегии им стоит придерживаться, чтобы потребовать нового плебисцита. Спикер партии по вопросам Брексита Кейр Стармер заявил, что на гипотетическом референдуме нужно позволить британцам сделать выбор между соглашением Мэй и «стабильностью»,