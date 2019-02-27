Лондон, 27 февраля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что предоставит парламенту возможность проголосовать за вариант с отсутствием соглашения, а также за перенос даты Брексита — в случае, если палата общин отвергнет повторные переговоры с Брюсселем по итогам финального голосования, намеченного на 12 марта. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Мэй впервые «открыла двери» навстречу возможному продлению срока, заложенного в 50-й статье, хотя и сообщила о своей личной неприязни к этому сценарию развития событий. «Если 50-ю статью придется продлить до конца июня, Соединенное Королевство будет вынуждено участвовать в европейских выборах, — сказала премьер-министр. — И что за послание мы отправим в таком случае избирателям?»

Несмотря на свою позицию, Тереза Мэй сочла себя обязанной пойти на двойную уступку евроскептикам и умеренным тори из своей собственной партии, чтобы избежать бегства новых парламентариев из рядов консерваторов. При этом британский лидер вновь напомнила о своем предложении — добиться нового соглашения с Брюсселем насчет спорного пункта об «ирландских гарантиях» до 12 марта и осуществить Брексит в соответствии с намеченной датой.

Тем не менее Мэй заявила, что если ее соглашение будет опять заблокировано Вестминстером, она даст парламенту возможность проголосовать на следующий день за отказ от договоренностей с Евросоюзом и за продление срока, обозначенного в 50-й статье.

«Соединенное Королевство сможет покинуть ЕС без соглашения 29 марта только в случае ясно выраженного согласия парламента», — сказала британский премьер-министр в ходе своего эмоционального выступления в Палате общин. Она также пообещала депутатам голосование за продление 50-й статьи, добавив: «Не думаю, что такое решение послужит более легкому заключению договоренности».

Глава лейбористской оппозиции Джереми Корбин, в свою очередь, раскритиковал стратегию Мэй, назвав ее «до абсурдного безрассудной». «То, что сейчас делает премьер-министр — не более чем игра с жестяной банкой на дороге», — сказал Корбин, который в понедельник вечером, наконец, выразил готовность поддержать второй референдум о выходе из ЕС, чтобы покончить с «пагубным Брекситом Мэй».