Брюссель, 27 февраля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. «Помня, что европейские выборы не за горами, Брюссель искоса поглядывает на Россию. В последние месяцы официальные институты ЕС готовились защищаться от возможных информационных атак с доменов Владимира Путина, есть опасения и насчет кампании по вбрасыванию фейковых новостей, которую может инспирировать Москва. В этой обстановке подозрений появился новый элемент — чтобы еще больше осложнить отношения, отмеченные взаимным недоверием», — пишет сегодня, 27 февраля, испанское издание El Pais.

European Parliament Здание Европарламента

Дело в том, что французский евродепутат Эмерик Шопрад, давний член «Национального фронта» Марин Ле Пен, подтвердил, что Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова — работает на него как стажер с ноября 2018 года.

Эта новость подлила масла в огонь страха перед российским влиянием, которое якобы позволяет Москве получать доступ к конфиденциальной информации. Об этом заявила латвийский депутат из Европейской народной партии Сандра Калниете — она первая подняла тревогу из-за присутствия Песковой на радио «Свободная Европа». Её поддержала испанка Беатрис Бесерра — европарламентарий, представляющий «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE).

Когда журналист El Pais задал соответствующий вопрос Шопраду — эксперту по геополитике, автору нескольких книг о столкновении цивилизаций и открытому приверженцу прорусской позиции — тот опроверг факт предоставления секретной информации в распоряжение дочери одного из сильных сторонников Путина. «Я не видел никаких конфиденциальных сведений. Даже я сам, как депутат, не имел намерения просить о доступе к такого рода данным», — успокоил всех Эмерик Шопрад.

Источники из Европейского парламента отмечают, что стажировка Песковой не противоречит никаким правилам внутреннего распорядка, однако ее передвижения по коридорам Брюсселя порождают беспокойство, достойное шпионской киноленты. «Эта прискорбная ситуация свидетельствует о внушающих тревогу недостатках наших служб безопасности и европейских разведок, особенно внутри наших собственных институтов», — прокомментировала создавшееся положение дел евродепутат Бесерра.

Шопрад, в настоящий момент являющийся вице-председателем группы Европарламента, в которую входят антиевропейская британская партия UKIP («Партия независимости Соединенного королевства») и итальянское «Движение 5 звезд», а также членом делегации «ЕС-Россия», отрицает наличие какого-либо конфликта интересов. По его словам, деятельность группы протекает за закрытыми дверями, и никакой стажер доступа к ней не имеет. «Пескова не знает, о чем там говорят», — уточнил французский политик.

Он также пояснил, что перед девушкой, как правило, ставятся задачи, не связанные с ее родной страной. «На прошлой неделе она помогала мне подготовить досье о президентских выборах в Сенегале», — сказал Шопрад. Он признался, что много лет знает отца своей практикантки, Дмитрия Пескова, но старается не придавать драматизма информации, которая через Елизавету может дойти до ее семьи и в итоге до ушей Владимира Путина. «Не нужно зацикливаться на России», — подчеркнул евродепутат.