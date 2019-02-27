Киев, 27 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) после скандала с отменой участия страны в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» назвала «системной проблемой» выступления украинских артистов на территории России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Национальный отбор обнаружил и привлёк внимание нашего общества к системной проблемы музыкальной индустрии на Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора», — говорится в распространённом 27 февраля заявлении НОТУ.

Отмечается, что законодательство Украины не предполагает никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории России. Тем не менее, как считают в НОТУ, ну Украине существует «большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации».

«Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулировки позиции украинского общества относительно этой проблемы, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня в НОТУ объявили о том, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году.

Ранее победительница украинского национального отбора на «Евровидение-2019», певица Maruv, подверглась публичной травле на Украине за свои гастроли в России и пацифистское высказывание во время отбора. НОТУ предложила артистке кабальный контракт, подписывать который она отказалась.

После скандала с Maruv от предложений НОТУ выступить на конкурсе последовательно отказались и артисты, занявшие второе, третье и четвёртое места в финале — группы Freedom-Jazz Girls Band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.