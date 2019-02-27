Челябинск, 27 февраля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. В Челябинске проект Общественно-делового центра прошёл все экспертизы. Теперь на обоих берегах реки Миасс идут подготовительные работы, пишут местные СМИ.

Chelyabinsk2020 Стройка Конгресс Холла в Челябинске

В ходе экспертиз проект был исправлен. В частности, комиссия не пропустила пешеходный мост, который связывал башни по обоим берегам реки. Сооружение посчитали небезопасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс-холл предстоит построить к саммитам ШОС и БРИКС. Сдадут объект весной 2020 года. Проект предусматривает соединённые между собой две башни по обе стороны реки Миасс. На территории будут гостиница, концертный зал, смотровая площадка, офисы и т. д.

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