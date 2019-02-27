Минск, 27 февраля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Украинская делегация сегодня проявила полное нежелание предметно решать и даже обсуждать проблемы безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель Порошенко

«Инцидент с подрывом микроавтобуса 23 февраля около КПВВ под Еленовкой в зоне ответственности ВСУ, повлекший гибель мирных граждан со стороны ДНР, вновь ставит вопрос о маркировке заминированных территорий и их разминировании. Эти работы критически важно интенсифицировать, чтобы избежать новых жертв», — указал Грызлов.

Украинская делегация сегодня «проявила полное нежелание предметно решать и даже обсуждать проблемы безопасности», отметил политик.

Также, по его словам, украинская делегация отказалась обсуждать вопрос о передаче удерживаемых лиц Донецку и Луганску в рамках взятых на себя обязательств по обмену в декабре 2017 года.

«Вместо этого представители Киева пытались решать свои предвыборные задачи. Украинская делегация вновь пыталась подменить повестку встречи, выступала с пропагандистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к Минским соглашениям», — рассказал Грызлов.