Ханой, 27 февраля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице Вьетнама он провел «великолепную встречу» с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом Трамп сегодня, 27 февраля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По словам Трампа, встреча с Кимом была просто великолепной и он с нетерпением ждет продолжения диалога завтра, 28 февраля.

Стоит отметить, что во время ужина с Кимом Трамп заявил об «особых отношениях» с КНДР. А на встрече тет-а-тет был «хороший диалог», отметил Трамп.

«У нас будет очень занятой день завтра <…> Будут разрешены многие вопросы», — написал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не исключает, что 28 февраля может быть подписана формальная декларация об окончании Корейской войны. Также ожидается подписание совместного соглашения.

Ожидается, что второй день переговоров Трампа с Ким Чен Ыном также начнется с беседы тет-а-тет и продлится она порядка 45 минут.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1100782208518946816