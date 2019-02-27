Минск, 27 февраля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о «весеннем перемирии», которая была поддержана российской делегацией и делегациями ДНР и ЛНР. При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто», — сказал Грызлов.

В результате киевская сторона «урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия «весеннего перемирия» на неопределенное время», указал он.

Грызлов также констатировал, что Киев по-прежнему саботирует меры политического урегулирования конфликта, не желает вести диалог с представителями Донецка и Луганска, хотя именно для возможности прямого политического диалога между сторонами конфликта — Киевом и Донбассом — создавалась Минская площадка.