Москва, 27 февраля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Первое: развитие руководителей — это моя профессиональная деятельность. Я занимаюсь профессиональным обучением директоров, членов советов директоров, и конкурсы, связанные с оценкой и развитием руководителей высшего звена для меня очень интересны именно с профессиональной точки зрения.

пресс-служба Конкурса «Лидеры России» Михаил Кузнецов

Второе: Я рассматриваю конкурс — особенно прохождение в финал — как возможность сделать что-то масштабное, значимое и полезное для страны и для общества в области развития образования и науки, практики корпоративного управления — в той области, которой я занимаюсь достаточно давно. Для меня это очень важный мотив, он ведет меня по жизни.

Во-первых, хотел бы отметить качественную методологию оценки. Совершенная методология оценки качества руководителя еще не придумана, но, как мне кажется, организаторы применили наилучшие доступные в мире технологии. При этом все правила Конкурса очень четко прописаны, обеспечен очень высокий уровень организации, и те, кто добрался до полуфинала, оценили и фантазию организаторов (например кулинарные соревнования в конце), и наличие специальной платформы для коммуникаций участников. Мобильное приложение, включая чат, где все участники могли знакомиться, позволили быстро установить контакты с интересными участниками. Это очень важная составляющая конкурса.

Мой социальный проект опирается на то, чем я занимаюсь профессионально, на один из моих любимых видов деятельности — образование и обучение. Этот проект называется «Robonomics», это креативный класс и курс для старшеклассников по «новой экономике». Он включает несколько взаимосвязанных видов деятельности: ребята собирают и программируют роботов, а затем на базе нашего уникального бизнес-симулятора примеряют роль руководителя компании, финансиста, маркетолога компании, которая производит роботов и продает их на рынке.

Получается, что такой курс позволяет старшеклассникам попробовать себя и в роли инженера-изобретателя, и в роли программиста, в роли сборщика, финансиста, маркетолога, директора фирмы и продавца, Они пробуют несколько ролей, и все это происходит в режиме командной игры. Мы провели два мастер-класса — один в подмосковном детском доме в Лотошино, а второй — в «Мастерславле» для одной из московских школ. Получилось очень задорно, интересно, креативно. Но самое главное, что это нравится детям, и они могут вживую «пощупать» профессии будущего.

Однозначно. Я начинал этот проект не как проект для конкурса «Лидеры России», его идея возникла еще примерно в середине 2018 года. А когда в конце декабря было объявлено о том, что нужно сделать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера», все просто сложилось, звезды сошлись. Сейчас несколько очень серьезных партнеров уже подтвердили поддержку этого проекта. Так что для меня это — долгосрочный приоритет. При этом я, конечно, очень рад, что прошел в финал конкурса, и могу получить дополнительную поддержку для его реализации.