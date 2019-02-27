Москва, 27 февраля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 назвало лучший, по их версии, смартфон 2018 года. Соответствующая информация обнародована сегодня. 27 февраля, на официальном сайте выставки.

Huawei.com Логотип компании Huawei

Данная выставка проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне. В жюри вошли эксперты отрасли, журналисты и представители мобильных операторов. Смартфоны, приложения, мобильные технологии оценивались в более чем 13 номинациях.

По версии жюри конкурса, самым лучшим смартфоном в 2018 году стал Huawei Mate 20 Pro. Стоит отметить, что лучшим смартфоном 2017 года был признан iPhone X.

Примечательно, что Huawei Mate 20 также вошел в двадцатку самых лучших смартфоном по версии Business Insider.