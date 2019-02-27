Киев, 27 февраля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) заявила, что в 2019 году Украина не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение», который должен пройти в Израиле. Соответствующее заявление распространила сегодня, 27 февраля, пресс-служба компании.

(сс) chief39 Украина и болото

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг победительницы украинского национального отбора на конкурс «Евровидение-2019» певицы Maruv разгорелся скандал из-за того, что она слишком много гастролирует в России. НОТУ предложила Maruv кабальный контракт с жесткими условиями, от которого она, естественно, отказалась.

После этого музыкальные коллективы, которые заняли второе, третье и четвертое места в национальном отборе, заявили, что также не будут участвовать в «Евровидении».