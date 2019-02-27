Великий Новгород, 27 февраля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Жители двух районов Новгородской области — Боровичского и Пестовского — просят власти вернуть вещание радиостанции «Маяк» в FM-диапазоне, которая неожиданно для населения этих районов прекратила вещание с 1 января 2019 года в связи с переходом на цифровое ТВ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 февраля, на заседании Новгородской областной думы заявил депутат Юрий Саламонов.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Настройка радиоприемника

Он отметил, что радио «Маяк» в Боровичском и Пестовском районах было единственной государственной эфирной радиостанцией, вместе с ним исчезли и новостные врезки от новгородского областного радио «Славия». По словам Саламонова, радиостанция была очень популярной, но «прощание с «Маяком» произошло неожиданно и бесцеремонно: никто не был предупреждён».

В Новгородском областном радиотелевизионном передающем центре отключение «Маяка» объяснили «оптимизацией вещания» и появлением новых возможностей в связи с переходом на цифровое телевидение.

«Какие же возможности появились? Оказывается, появилась возможность слушать радио по телевизору, ведь радиоканалы есть в пакете цифрового телевидения. «Носите люди с собой телевизор и слушайте радио» — такой посыл может вызвать только горькую усмешку и справедливое возмущение. Реакция людей на такую оптимизацию отрицательная», — заявил депутат Юрий Саламонов.

Он подчеркнул, что при этом в соседних районах радиостанция по-прежнему доступна в FM-диапазоне, а «в отношении жителей Боровичского и Пестовского района применена дискриминационная политика по непонятному принципу».

«Никто не предложил людям приемлемую техническую инициативу. Радиопередатчик просто выключили. Попытки объяснить ситуацию тем, что формально закон соблюдён, — это лукавство. Радио всегда слушали там, где нет телевизора», — отметил Саламонов.

Депутаты Новгородской областной думы поддержали его инициативу — соответствующий запрос будет направлен в адрес руководства ФГУП ВГТРК.

Добавим, что на новгородском региональном интернет-портале «Вечевой колокол» гражданская инициатива по возвращению в эфир Боровичского и Пестовского районоа радиостанций «Маяк» и «Европа плюс» уже набрала необходимые тысячу подписей. Авторы инициативы отмечают, что в Боровичах за последний год отключили уже три радиостанции.