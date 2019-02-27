Москва, 27 февраля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») разъяснил механизм принятия поправок в Налоговый кодекс, освобождающих участников программы «Земский доктор» от НДФЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

Президент РФ поручил внести изменения в нормативные документы, снимающие возрастные ограничения в программе «Земский доктор», что позволит дополнительно привлечь в сельскую местность опытных специалистов. В продолжение этого поручения поручено освободить от уплаты НДФЛ единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский доктор». Президент обратил внимание на то, что земский доктор фактически получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей, и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. рублей так называемых «подъемных», отметил Морозов.

Парламентарий напомнил, что выплаты по программе «Земский доктор» с самого начала были освобождены от подоходного налога. Однако норма в статье 217 Налогового кодекса увязана с федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Сейчас источник выплат изменился, им стал федеральный бюджет, а корреспондирующие изменения в Налоговый кодекс не внесли. Поэтому формально освобождение от уплаты НДФЛ для участников программы «Земский доктор» просто перестало работать, делает он вывод.

Поправка, освобождающая от НДФЛ «подъемные» для врачей, будет предложена ко второму чтению законопроекта, которым вносятся изменения в статью 217 Налогового кодекса.

«Он (законопроект) принят в первом чтении 17 января. Ко второму чтению будет внесена поправка, по которой единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, осуществляемые по новым условиям, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц», — сказал Морозов.