Ханой, 27 февраля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп пожелал Северной Корее стать «такой же», как Вьетнам — 27 февраля Трамп опубликовал соответствующий пост в своем «Твиттере».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

"Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет такой же, и очень скоро — если проведет денуклеаризацию», — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Ханое стартовали переговоры США и КНДР, участие в которых принимают главы двух государств.

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