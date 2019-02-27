Twitter Трампа: «Вьетнам процветает... Северная Корея будет такой же!»
Ханой, 27 февраля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп пожелал Северной Корее стать «такой же», как Вьетнам — 27 февраля Трамп опубликовал соответствующий пост в своем «Твиттере».
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
"Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет такой же, и очень скоро — если проведет денуклеаризацию», — заявил Трамп в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Ханое стартовали переговоры США и КНДР, участие в которых принимают главы двух государств.
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