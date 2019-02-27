Москва, 27 февраля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в среду, 27 февраля, превысил 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 18:15 мск доллар дорожал на 31 копейку — до 66,01 рубля. В последний раз американская валюта стоила больше 66 рублей 19 февраля текущего года.

Курс евро в ходе торгов поднимался на 24 копейки — до 75,07 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 28 февраля, — 65,757 рубля, курс евро — 74,824 рубля.

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