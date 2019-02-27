Москва, 27 февраля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Россия может выступить посредником в разрешении конфликта между Индией и Пакистаном, уверен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Кашмир

«Если наша помощь потребуется — уверен, Россия сможет как выступить посредниками непосредственно в трехстороннем формате, так и поддержать мирные усилия в рамках Совбеза ООН», — отметил Косачёв в Facebook.

Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта, отмечает сенатор.

Он напомнил, что Россия совсем недавно столкнулась с похожими инцидентами на Ближнем Востоке, в которых пострадали российские граждане и самолеты.

«Полагаю, Индии и Пакистану есть смысл присмотреться к нашему опыту. И сама Россия, конечно же, готова всемерно содействовать мирному разрешению всех спорных вопросов между обоими государствами, с учетом нашей абсолютной незаинтересованности в «победе» любой из сторон: ведь победителем в конфликте между двумя ядерными державами может стать только тот, кто руководствуется логикой «чем хуже, тем лучше». То есть, по сути, — враги и Индии, и Пакистана», — указал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.