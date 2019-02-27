Нью-Дели, 27 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Вооруженным силам Индии приказано готовиться к полномасштабному развертыванию, сообщает 27 февраля телеканал CNN.

ВС Индии на учениях

Об этом телеканал сообщил со ссылкой на анонимные источники.

Напомним, ранее сообщалось о вызове в МИД Индии руководителя посольства Пакистана, а также о требовании Нью-Дели освободить своего военного лётчика, задержанного пакистанскими военными после уничтожения его самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, после террористической атаки 14 февраля, в результате которой в Кашмире погибли не менее 40 индийских силовиков, происходит эскалация индо-пакистанского конфликта.

Обе стороны уже заявили об уничтожении самолётов противника.