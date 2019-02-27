Тула, 27 февраля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Всероссийское совещание с руководителями органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования «Перспективы интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования» состоялось 27 февраля в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В совещании приняли участие руководители в сфере образования изо всех регионов России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Всероссийское совещание «Перспективы интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, приветствуя участников, напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством и регионами серьезные задачи, которые вошли в нацпроект «Образование» и от решения которых зависит социально-экономическое развитие страны.

Для Тульской области, отметил Дюмин, подготовка квалифицированных кадров, способных творчески мыслить и находить нестандартные решения, особенно актуальна, и потому в регионе развитию образования уделяется особое внимание.

За последний год в эксплуатацию введено несколько детских садов, а также — первая за 10 лет новая школа. Открыты два Центра поддержки одаренных детей: «Мастерская талантов» работает с 2017 года, второй центр, который специализируется на научно-техническом и гуманитарном направлениях, создан в Ясной Поляне в 2018 году. Воспитанники технопарка «Кванториума» уже занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах.

«Образование — это не только школы и вузы, но и современные творческие пространства. Мы ориентированы на создание современных площадок, которые уже сегодня являются центрами притяжения современной молодежи. Наша основная задача — повышение качества образования. И в связи с этим — повышение эффективности всех оценочных процедур», — сказал Алексей Дюмин.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в своем выступлении отметил, что большое внимание уделяется объективной оценке знаний. Сейчас контрольно-надзорные мероприятия проводятся в школах, где отмечены низкие результаты всероссийских проверочных работ.

«Система оценки нужна не для того, чтобы наказать школьника, а для того, чтобы выявить его слабые и сильные места, оказать своевременную методическую помощь школам и ученикам, которые в этом нуждаются. Сегодня мы имеем данные по каждой школе РФ и понимаем, кому, как и когда необходимо помочь. Здесь очень важно работать не только со школами, но и с учениками и их родителями», — сказал Сергей Кравцов.

На совещании также обсуждались вопросы по проведению Единого государственного экзамена в 2019 году, подходы к оценке качества образования.