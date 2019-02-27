Калуга, 27 февраля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В 2018 году валовый продукт Калужской области вырос на 3% и составил 435 млрд рублей. В отраслях реального сектора экономики региона зафиксированы результаты развития, превышающие среднероссийские показатели. В промышленном производстве прирост к 2017 году составил 4,5%, объем отгруженных товаров превысил 800 млрд рублей. Прирост экспортных поставок составляет 11%. Об этом 27 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области по материала заседания коллегии областного министерства экономического развития.

Arrko.ru Министр экономического развития региона Илья Веселов

Как отметил глава ведомства Илья Веселов, по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал составили 86 млрд рублей.

«Велась работа по созданию необходимой инфраструктуры на площадках индустриальных парков и Особой экономической зоны. В числе крупных инфраструктурных проектов, которые были введены в эксплуатацию — первая в регионе (и четвертая в России) цифровая электроподстанция «Созвездие» в индустриальном парке «Ворсино», новая подстанция «Войлово» на людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга». Успешная реализация этих проектов позволила снять инфраструктурные ограничения для развития крупных проектов. Также составлена транспортная модель индустриального парка «Ворсино» с учетом перспективы роста объема перевозок для нужд резидентов и реконструкции трассы М-3 «Украина», — добавил Илья Веселов.

В 2018 году продолжилось развитие мультимодального транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино», ставшего частью международного проекта «Новый Шелковый путь». Существенно расширилась география маршрутов. Реализация проекта началась в 2016 году с одного направления, а в 2018 году грузоперевозки осуществлялись уже из девяти портов Китая, городов Вьетнама, Японии, Монголии, Индии, Латвии и Белоруссии.

Калужская область предлагает инвесторам для размещения своих производств 12 индустриальных парков, две площадки ОЭЗ «Калуга», территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Сосенском. В конце 2018 года подана заявка на создание ТОСЭР в Кондрово. Создание индустриальных площадок доказало свою эффективность. В 2018 году на их территории началась реализация 14 инвестиционных проектов, введено в эксплуатацию девять новых производств.

На протяжении трех последних лет Калужская область получает из федерального бюджета компенсацию затрат на создание инфраструктуры в индустриальных парках. В 2018 году объем компенсации составил 1,1 млрд рублей.

Говоря о планах и задачах на 2019 год в рамках реализации инвестиционной политики, Илья Веселов отметил важность работы по совершенствованию инфраструктуры, развитию существующих производств и поиску новых проектов. В 2018 году зафиксирован рост по большинству видов обрабатывающих производств. Наиболее значительный — в производстве автомобилей и автокомпонентов (134%), в производстве железнодорожной техники и транспортных средств (131%), в производстве электрооборудования (123%), стройматериалов и автомобильного стекла (121%).

В области началась реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Создан региональный центр компетенций в сфере бережливого производства, отобраны предприятия-участники.

«В числе первопроходцев — ОАО «Калужский турбинный завод» и АО «Калугапутьмаш». В 2019 году эксперты Федерального и Регионального центров компетенций смогут оказать адресную поддержку двадцати региональным предприятиям. «Всего же для выполнения показателей регионального проекта до 2024 необходимо провести эту работу на 108 предприятиях региона. Таким образом, производительность труда в целом по области должна вырасти на 5%», — пояснил Илья Веселов.

В 2018 году была проведена работа по корректировке системы налоговых льгот, разработана нормативно-правовая база по применению инвестиционного налогового вычета для предприятий, реализующих проекты по реконструкции и модернизации основных средств. В 2018 году подписаны два специнвестконтракта с компаниями «АстраЗенека» и «НоваМедика». С компанией «Нестле» заключен первый Региональный СПИК, а также подписан меморандум о создании кластера по производству и переработке пищевой продукции. Малое и среднее предпринимательство укрепляет свои позиции в экономике Калужской области. Его доля в ВРП региона составляет 25%. Оборот субъектов малого бизнеса в 2018 году составил 420 млрд рублей. На малых и средних предприятиях работают почти 150 тысяч человек — это более трети (27%) от общей численности экономически активного населения. В 2018 году сохранены основные инструменты поддержки МСП, в частности, субсидирование затрат, муниципальные программы развития, деятельность институтов развития, имущественная поддержка. Планы по развитию малого бизнеса на 2019 и последующие годы связаны с выполнением мероприятий национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этой программы в Калужской области утверждено четыре региональных проекта, согласно которым уже в 2019 году планируется увеличение объема финансирования на поддержку экспортоориентированных предприятий, активизация выдачи микрозаймов и поручительств, планируется создание в Калуге Дома предпринимателя, действующего по принципу «единого окна».

«Кроме того, учитывая востребованность инструментов прямой финансовой поддержки, мы намерены расширить программу субсидирования в части возмещения затрат на погашение процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, затрат на участие в выставках», — добавил калужский министр Илья Веселов.