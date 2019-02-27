Калуга, 27 февраля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 27 февраля, состоялось очередное заседание Городской думы. Депутаты внесли поправки в бюджет города. Как сообщает пресс-службы Городской думы Калуги, с учётом прогноза налоговых поступлений и возвратом остатков межбюджетных трансфертов, доходная часть бюджета увеличивается на 65,4 млн. рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 27 февраля

13,7 млн. рублей будет выделено на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах. 36,8 млн. рублей выделяется на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных категорий пассажиров. 7 миллионов рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета. 3,9 млн. рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО. 2,3 млн. рублей выделяется на увеличение уставного фонда муниципального предприятия «Полигон ТКО». 3,5 млн. рублей будет выделено для увеличения уставного фонда МУП «Кинотеатр «Центральный», 800 тысяч рублей будет предоставлено в виде субсидии МБУК «Городской досуговый центр», 1 миллион рублей будет направлен на укрепление материально-технической базы детских школ искусств. 18,7 млн. рублей, сэкономленных в ходе проведения конкурсных процедур, будут направлены на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах. Также перераспределяются бюджетные ассигнования в рамках ранее утверждённых параметров.

Кроме того, из бюджета Калужской области Калуге предоставляется субсидия в размере 161 миллиона рублей. Из этой суммы 107 миллионов рублей будет использовано МУП «Калугатеплосеть» для расчёта за поставленные энергоресурсы. 54 миллиона рублей будет использовано для погашения бюджетного кредита.

Было принято решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области. Законодательная инициатива предусматривает преобразование сельского населённого пункта Новождамирово путём присоединения его к городу Калуге.

Ранее, законом Калужской области №452-ОЗ были изменены границы между городским округом «Город Калуга» и Ферзиковским районом, в результате чего село Новождамирово было включено в границы Калуги.

Село Новождамирово не имеет устойчивых хозяйственных и социальных связей в сельской системе расселения пригородной зоны, неразрывно связано с Калугой и фактически является частью города. Вопрос о преобразовании населённых пунктов выносился на консультативный опрос фактически проживающего населения и был одобрен жителями Новождамирово.

Также в ходе заседания были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, согласованы мировое соглашение и крупные сделки муниципальным унитарным предприятиям.

В рамках часа контроля начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович представил депутатам информацию о рейтинге управляющих компаний Калуги. Управление многоквартирными домами в Калуге осуществляют 69 управляющих организаций. Аутсайдерами рейтинга, получившими наибольшее количество жалоб жителей и предписаний ГЖИ стали «УК Жилищным фондом», «УК Развитие», «Наш квартал», «Жилсервис плюс» и «ГУП Калуги». В настоящее время в связи с банкротством аннулирована лицензия ООО УК «Правобережье».

Государственная жилищная инспекция Калужской области исключила из реестра лицензий сведения обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Белый город» и ООО «Стройсистема». Принято решение о подаче искового заявления в суд об аннулировании лицензии данных организаций. МУП «Калугатеплосеть» были поданы исковые заявления в Арбитражный суд Калужской области о признании банкротами ряда управляющих компаний, накопивших значительные задолженности за поставленные ресурсы.

«Муниципальным предприятием «Калагатеплосеть» поданы иски о признании банкротами шести управляющих компаний, что станет с жилым фондом этих компаний в случае удовлетворения исковых требований?» — поинтересовался депутат Денис Курганов.

Как пояснил заместитель начальника управления ЖХК Сергей Васильев, часть жилищного фонда будет по результатам конкурса передана другим управляющим компаниям, а часть будет обслуживаться вновь создаваемым МБУ «Жилищник».

"Губернатором Калужской области была поставлена задача оптимизировать количество управляющих компаний, работающих в Калуге, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Ранее в городе работало порядка тридцати управляющих компаний, которые вполне справлялись со своими обязанностями, в настоящее время их насчитывается уже 69. Нам необходимо проанализировать опыт соседних городов, в частности Тулы, где, по некоторым данным, удалось решить проблему оптимизации работы УК. Недобросовестные компании должны уйти с рынка, в совещании, недавно проводившемся управлением ЖКХ, приняли участие руководители лишь 38 управляющих компаний, это хорошо демонстрирует отношение руководства остальных компаний к своей работе».

Обсудили депутаты и вопрос применения в Калуге единого платёжного документа. Как сообщил директор ООО «Областной информационно-расчётный центр» Михаил Неделин, с апреля 2018 года вступил в действие закон «О прямых договорах между собственниками и ресурсоснабжающими организациями», после чего многие жители Калужской области стали получить отдельные квитанции за водо‑ и теплоснабжение. С 1 января 2019 года появилась новая коммунальная услуга — обращение с твёрдыми коммунальными отходами, в результате жители региона в 2019 году могли бы получать до девяти отдельных квитанций. Было принято решение объединить в едином платёжном документе квитанции организаций, ведущих расчёты по прямым договорам: Фонда капитального ремонта, ГП «Калугаоблводоканал» и Калужского регионального экологического оператора. В объединённом платежном документе удалось реализовать все требования поставщиков коммунальных услуг, собираемость платежей не ухудшилось. Благодаря внедрению единого платёжного документа удалось существенно сократить расходы на печать и доставку квитанций. Также Михаил Неделин сообщил, что будут учтены все пожелания калужан: в ближайшее время будет увеличен шрифт квитанции и скорректированы неточные данные площади квартир, предоставленные управляющими компаниями и ТСЖ.