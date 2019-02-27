Ярославль может погрузиться во тьму
Ярославль, 27 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля не успеет провести в срок аукцион на обслуживание сетей уличного освещения во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.
Обычно аукцион на обслуживание сетей освещения в Ярославле разыгрывался на год. Из-за нехватки денег в бюджете города в конце 2018 года его разыграли только на первый квартал.
С 1 апреля менять перегоревшие лампочки и оборванные провода должен новый подрядчик. Однако городские власти до сих пор не объявили аукцион на этот вид работ. Более того, в плане-графике закупок агентства эта позиция появилась только 27 февраля. После этого размещать закупку можно только через 10 дней, еще минимум 3 недели уходит на конкурсную процедуру. То есть к первому апреля новый контракт, если соблюдать все сроки, заключен не будет. А если процедура или ее итоги будут оспорены, то этот срок может затянуться и на более длительное время.
Стоит отметить, что в начале 2019 года работа агентства как заказчика почти остановилась. За два месяца на сайте госзакупок размещена только одна закупка на 300 тысяч рублей, еще две включены в план. Год назад на эту же дату торговалось уже 11 позиций примерно на 800 млн рублей. В год же агентство закупает работ и услуг для города в среднем на 3 млрд рублей.
До сих пор в план-график закупок не включены такие важные для города позиции, как ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», ремонт дворов по программе «Решаем вместе». При этом, по данным источников ИА REGNUM, по программе «Безопасные и качественные дороги» до сих не готова окончательно проектно-сметная документация, за которую отвечает именно агентство.
Отметим, что директором агентства в январе была назначена 36-летняя Елена Проворова, ранее работавшая начальницей правового отдела управления муниципального имущества города Переславля-Залесского. Впрочем, остановка закупочной деятельности может быть связана и с отсутствием денег в бюджете.