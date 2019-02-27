Ярославль, 27 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля не успеет провести в срок аукцион на обслуживание сетей уличного освещения во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Фонари

Обычно аукцион на обслуживание сетей освещения в Ярославле разыгрывался на год. Из-за нехватки денег в бюджете города в конце 2018 года его разыграли только на первый квартал.

С 1 апреля менять перегоревшие лампочки и оборванные провода должен новый подрядчик. Однако городские власти до сих пор не объявили аукцион на этот вид работ. Более того, в плане-графике закупок агентства эта позиция появилась только 27 февраля. После этого размещать закупку можно только через 10 дней, еще минимум 3 недели уходит на конкурсную процедуру. То есть к первому апреля новый контракт, если соблюдать все сроки, заключен не будет. А если процедура или ее итоги будут оспорены, то этот срок может затянуться и на более длительное время.

Стоит отметить, что в начале 2019 года работа агентства как заказчика почти остановилась. За два месяца на сайте госзакупок размещена только одна закупка на 300 тысяч рублей, еще две включены в план. Год назад на эту же дату торговалось уже 11 позиций примерно на 800 млн рублей. В год же агентство закупает работ и услуг для города в среднем на 3 млрд рублей.

До сих пор в план-график закупок не включены такие важные для города позиции, как ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», ремонт дворов по программе «Решаем вместе». При этом, по данным источников ИА REGNUM, по программе «Безопасные и качественные дороги» до сих не готова окончательно проектно-сметная документация, за которую отвечает именно агентство.

Отметим, что директором агентства в январе была назначена 36-летняя Елена Проворова, ранее работавшая начальницей правового отдела управления муниципального имущества города Переславля-Залесского. Впрочем, остановка закупочной деятельности может быть связана и с отсутствием денег в бюджете.