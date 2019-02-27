Симферополь, 27 февраля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В столице Крыма Симферополе медики зарегистрировали уже 28 случаев заболевания кори. Об этом 27 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в администрации крымской столицы сообщил начальник территориального отдела по Симферополю и Симферопольскому району Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко.

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

«С 18 по 24 февраля зарегистрировано 12 случаев кори, в том числе семь детей. На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей, из них одна отмена, 13 — подтвержденных, 14 в работе. Ведётся активная вакцинация симферопольцев, но не находим пока понимания в детских садах», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого на полуострове продолжается активная циркуляция вирусов гриппа А, преимущественно типа А (H3N2) — «Гонконгский грипп». В частности, за последнее время в Республике Крым заболели респираторными инфекциями 9711 человек, в Севастополе — 2474 человека.

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