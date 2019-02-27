Иваново, 27 февраля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Генерал-майор Андрей Лузин будет уволен с должности начальника УМВД по Ивановской области, сообщила 27 февраля пресс-служба МВД России.

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«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев внес предложение об освобождении от занимаемой должности начальника УМВД России по Ивановской области генерал-майора полиции Андрея Лузина. Об этом министр заявил на итоговой коллегии МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, решение было принято после проведения целевой проверки в регионе — она проходила в январе. По ее результатам были выявлены серьезные упущения и недостатки системного характера в организации оперативно-служебной деятельности.

«Не устранены ранее выявлявшиеся нарушения по целому ряду направлений. При этом решение актуальных проблемных вопросов руководством территориального органа на протяжении длительного времени не инициировалось», — сообщила представитель МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Лузин был назначен на пост руководителя УМВД Ивановской области в декабре 2014 года после задержания прежнего начальника управления Александра Никитина. До этого Лузин возглавлял УМВД по Чукотскому автономному округу.