Тула, 27 февраля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Тульская область является одним из лидеров среди регионов Центрального федерального округа по динамике развития здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации национального проекта «Здравоохранение», которое состоялось 27 февраля в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В совещании приняли участие руководители Минздрава РФ, органов исполнительной власти субъектов ЦФО, директора ТФОМС и территориальных органов Росздравнадзора ЦФО.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Совещание по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Туле

«Тульская область неслучайно выбрана для проведения сегодняшнего совещания, поскольку за последний год регион стал одним из лидеров в ЦФО по положительной динамике развития здравоохранения. За 2018 год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области и впервые за всю историю стала ниже среднестатистического показателя. Кроме того, сохранены позитивные тенденции снижения общей смертности: сейчас этот показатель снизился на 2% по отношению в 2017 году. Есть и другие достижения», — отметила Вероника Скворцова, приветствуя участников заседания.

Губернатор Алексей Дюмин представил опыт работы по повышению качества медицинской помощи в регионе и рассказал о реализуемых проектах и программах. Так, сегодня к реализации проекта «Бережливая поликлиника» приступили все поликлиники и амбулатории Тульской области. Стандарту уже соответствуют 25%поликлиник области — это существенно выше показателя по России. В 2018 году с участием социально ответственного бизнеса отремонтированы два крупных учреждения в Туле и одно — в районе области. В 2019 году запланирован ремонт пяти взрослых и четырех детских поликлиник, причем последние приведут в порядок на внебюджетные средства. Глава региона напомнил: еще в 2017 году в Тульской области медицинская помощь была недоступна для жителей 30 сёл, сегодня в 20 из них открыты ФАПы, часть — с полноценным жильем. В этом году с установкой ещё 10 ФАПов будет решен вопрос доступности медицинской помощи жителям села.

Еще одно важное направление работы — сокращение времени прибытия скорой на ДТП: если в январе прошлого года количество вызовов со временем доезда скорой помощи до 20 минут составлял 52%, то на конец года повысился до 78%. Благодаря поддержке Минздрава России и привлечению внебюджетных источников в прошлом году автопарк скорой обновился на 13 автомобилей. В этом году за счет внебюджетных средств закуплены ещё 10 автомобилей для ФАПов. Вместе с тем глава региона попросил министра учесть потребность региона в обновлении автопарка скорой помощи.

Постепенно решается проблема с обеспеченность специалистами. Благодаря региональной кадровой программе в 2018 году выросла укомплектованность службы скорой медицинской помощи врачами — на 6%; фельдшерами — на 14%. По программе «Земский доктор"привлечено для работы на селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

«Я поддерживаю предложение президента России Владимира Владимировича Путина о снятии возрастных ограничений для участников программы. Для регионов это дополнительный инструмент для решения кадровых вопросов», — подчеркнул губернатор.

Большое внимание уделяется снижению смертности в регионе, основные причины которой — болезни системы кровообращения и онкозаболевания.

«Первостепенная задача — ранняя диагностика онкозаболеваний. Запущен проект «Онкопатруль71», в рамках которого жителей обследуют выездные бригады. В бюджете региона предусмотрено финансирование на приобретение нового оборудования, лекарственных препаратов. Что касается пациентов с инсультом и инфарктом, то в прошлом году мы исключили их госпитализацию в непрофильные отделения. За счет регионального бюджета закуплен и запущен третий ангиограф. Принятые меры позволили сохранить более 1000 жизней», — отметил Алексей Дюмин.

«Все задачи по развитию системы здравоохранения, обеспечению бережного и внимательного отношения к каждому нашему жителю нам понятны. Сегодня они находят отражение в национальном проекте. И я уверен, нашими совместными усилиями будут реализованы в полном объёме», — подчеркнул Алексей Дюмин.