Москва, 27 февраля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Вы наверняка замечали, что имена иллюстраторов известны меньше, чем имена писателей. Но при этом вы точно вспомните рисунок или узнаете героя, ведь он прочно связан с книжной иллюстрацией или диафильмом из детства. Мы будем планомерно устранять эти пробелы и восстанавливать связи иллюстраций с иллюстраторами.

Национальная электронная детская бибилиотека Железный дровосек, Страшила, Элли и Храбрый лев.

Национальная электронная детская бибилиотека Волшебник Изумрудного города: злая волшебница Бастинда / Волков А.; Худож. Мигунов Е.- Москва : Диафильм, 1981.- 1 дф. (39 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35825#page/0/mode/1up

27 февраля родился Евгений Тихонович Мигунов (1921−2004 гг.), русский художник, иллюстратор детских книг, режиссёр и художник-мультипликатор. Алиса Селезнёва и девочка Элли, Чиполлино и Страшила, дядя Стёпа и Красная Шапочка, Три поросенка и злая волшебница Бастинда — их придумал и нарисовал в своей яркой узнаваемой манере Евгений Мигунов.

Национальная электронная детская бибилиотека Почтальон и поросенок: сказка / Биссет Д.; Худож. Мигунов Е.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (40 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36839#page/0/mode/1up

Выпускник художественного факультета ВГИКа (мастерская художников-мультипликаторов под руководством Ивана Иванова-Вано), Мигунов до 1960 года работал на студии «Союзмультфильм», откуда был некрасиво уволен. Наверняка, мультипликация многое потеряла, но зато приобрела книжная иллюстрация и диафильмы. Мигунов принес в них мультипликационную стремительность и захватывающую компоновку кадра.

Национальная электронная детская бибилиотека Красная Шапочка / Перро Ш.; Худож. Мигунов Е.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (41 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36772#page/0/mode/1up

Мы делаем акцент на диафильмах, потому что в них рисунок играет не менее, а зачастую и более важную роль, чем текст. Поэтому имя художника всегда написано на титульном кадре диафильма.

«Диафильм — это искусство синтетическое, в нем действительно сочетаются и литература, и изобразительное искусство, и элементы кино. У художника диафильма огромный выбор выразительных средств, принадлежащих этим видам искусства. Найти их органическое сочетание — задача порою очень сложная. И решается она успешно только в том случае, когда художник в изобразительном решении в первую очередь исходит из литературной основы, а также учитывает особенности восприятия современного ребенка, его возрастные особенности».— Г. Трунова «Художник в диафильме» («Детская литература», 1979, №2)

Мигунов и его эффектные рисунки на темном фоне объединили таких разных авторов, как Дональд Биссет и Лев Толстой, Сергей Михалков и Шарль Перро, Александр Волков и Джанни Родари.

Национальная электронная детская бибилиотека Дядя Степа / С. Михалков; Худож. Мигунов Е.- Москва : Диафильм, 1963.- 1 дф. (42 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37368#page/0/mode/1up

Разные диафильмы, разные задачи — разные техники.

«Еще один вариант изобразительного решения сказки для самых маленьких — работа художника Евгения Мигунова «Три медведя». Художник создает аппликации, наклеивая на черный фон вырезанные из бумаги и ткани фигуры и предметы, и достигает этим ощущения почти кукольной объемности». — Г. Трунова «Художник в диафильме» («Детская литература», 1979, №2)

Национальная электронная детская бибилиотека Три медведя / Л. Н. Толстой; художник Е. Мигунов.- Москва : Диафильм, 1972.- 1 дф. (38 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36581#page/0/mode/1up

Для обучающих диафильмов («Мурашкина геометрия», «Мурашка в стране углов») Мигунов нарисовал Мурашку, который помогает ребятам изучать геометрию!

Национальная электронная детская бибилиотека Мурашка в стране углов / Э. Красс, Г. Сашин.- Москва : Диафильм, 1971.- 1 дф. (38 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36454#page/0/mode/2up

В коллекции НЭДБ есть почти все диафильмы, нарисованные Евгением Мигуновым.