Москва, 27 февраля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Нефть сегодня, 27 февраля, продолжает восстанавливаться после падения более чем на 3% в начале недели. Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что цены «становятся слишком высокими», тем самым спровоцировал обвал котировок на чёрное золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

the3cats Нефть

«Сегодня нефть получила поддержку от публикации отраслевых данных о неожиданном снижении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США и заявлений министра энергетики РФ Александра Новака, подтверждающих сокращение добычи в рамках обязательств перед ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Общий тренд на нефтяном рынке остается растущим. В частности, по нефти марки Brent ближайшая цель находится в районе предыдущего максимума $67,73 за баррель.

«Сегодня поддержку нефтяной рынок может получить от публикации данных минэнерго США. Статистика выйдет во второй половине торговой сессии», — отметил Капустянский.

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