Вопрос о будущем России — вопрос о зрелости её элиты
Москва, 28 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прямо поставило вопрос перед российской элитой — способна ли она соответствовать масштабу стоящих перед Россией внутриполитических задач? О том, что для России означает ответ на этот вопрос, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.
Успехи России на внешнеполитическом поле, достижение ей достаточного уровня безопасности от внешних угроз делают возможным и необходимым следующий шаг — решение внутренних проблем. Без такого решения нельзя ни сохранить накопленный потенциал, ни рассуждать о каком-либо дальнейшем развитии страны. Но у всякого плана должны быть достаточно квалифицированные исполнители, обладающие волей и знаниями для его осуществления.
Российской политической элите следует ударными темпами очистится от «пережитков темного перестроечного прошлого», так, чтобы прилагаемые усилия были направлены на успех родной страны, а не личные или узкоклановые состязания. Вопрос этот уже не имиджевый или имитирующий «борьбу за социальную справедливость», а непосредственно относящийся к политической практике. Россия не может существовать в статусе «региональной державы», что прекрасно понимают ее оппоненты. На какие же первоочередные достижения должен опереться внутренний рост России, чтобы обеспечить порядок, стабильность и эффективное управление?
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