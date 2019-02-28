Москва, 28 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прямо поставило вопрос перед российской элитой — способна ли она соответствовать масштабу стоящих перед Россией внутриполитических задач? О том, что для России означает ответ на этот вопрос, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Успехи России на внешнеполитическом поле, достижение ей достаточного уровня безопасности от внешних угроз делают возможным и необходимым следующий шаг — решение внутренних проблем. Без такого решения нельзя ни сохранить накопленный потенциал, ни рассуждать о каком-либо дальнейшем развитии страны. Но у всякого плана должны быть достаточно квалифицированные исполнители, обладающие волей и знаниями для его осуществления.

Российской политической элите следует ударными темпами очистится от «пережитков темного перестроечного прошлого», так, чтобы прилагаемые усилия были направлены на успех родной страны, а не личные или узкоклановые состязания. Вопрос этот уже не имиджевый или имитирующий «борьбу за социальную справедливость», а непосредственно относящийся к политической практике. Россия не может существовать в статусе «региональной державы», что прекрасно понимают ее оппоненты. На какие же первоочередные достижения должен опереться внутренний рост России, чтобы обеспечить порядок, стабильность и эффективное управление?

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