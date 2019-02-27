Москва, 27 февраля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит риск ядерной войны между Индией и Пакистаном с миллионами жертв, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Конфликт между Индией и Пакистаном практически неизбежен, это одна из самых «горячих» точек планеты вот уже несколько десятилетий, отмечает Жириновский.

«Причем есть серьезный риск, что война между ними произойдет с применением ядерного оружия, которое есть у обоих государств. По оценкам экспертов эта война может стоить обеим странам 200 млн жертв», — указал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.

Как сообщила газета The Times of India, премьер-министр Пакистана Имран Хан проведет совещание с руководством Национального командного центра, в ведении которого находятся ядерные арсеналы.