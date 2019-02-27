Киев, 27 февраля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. После вынужденного отказа от участия в «Евровидении» украинской певицы Maruv еще два финалиста национального отбора, группы Freedom-jazz и KAZKA, отказались представлять Украину на песенном конкурсе. Ряд медийных личностей и другие пользователи Twitter считают, что музыканты поступили достойно, не желая принимать участие в политической пропаганде.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Уже два участника, помимо Maruv, отказались от участия в «Евровидении» от Украины, аргументировав это тем, что не хотят принимать участие в раздоре и быть частью политической пропаганды. Что ж, очень достойно», — отмечает Елена И.

«Когда я вижу, как артисты один за другим отказываются от выступления на «Евровидении», я понимаю, что далеко не все потеряно и есть Люди в шоу-бизнесе. Отправляйте Джамалу. С томосом», — пишет журналист Анатолий Шарий.

Помимо него, и многие другие пользователи предложили Украине отправить на конкурс певицу Джамалу, которая ранее уже участвовала в «Евровидении» и заняла первое место. Некоторые юзеры и вовсе посчитали, что страну может представить сам президент.

«Да пусть еще раз Джамалу отправят. Она же знает ответы на вопросы», — пишет the dumbest electrician.

«Все меньше конкурентов у Порошенко с его хитом «Це остаточное прощавай», — пишет журналист Армен Гаспарян.

В Twitter отмечают, что подобная забастовка артистов является самой эффективной формой протеста. При этом некоторые считают, что было бы неплохо, если бы музыканты из других стран тоже отказались от участия в «Евровидении».

"Это — забастовка кандидатов. Если одного несправедливо не допускают, то остальные кандидаты должны бойкотировать такие выборы. Самая эффективная форма протеста в данном случае. Поддерживаю!» — считает Чиффа.

«Вот бы вообще все в мире отказались ездить на этот бессмысленный конкурс», — пишет Алексей К.

Впрочем, не все пользователи считают, что причина отказа артистов лежит именно в бойкоте. Так, юзер с ником «ИгСав» предположил, что это связано с гастролями в России.

«Как от кормушки отлучили, так все и отказались — н**** это «Евровидение» без гастролей в России кому нужно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Maruv отказалась участвовать в конкурсе, так как украинским чиновникам не понравились гастроли артистки в России, и они предложили ей подписать кабальный контракт. Позже группа Freedom Jazz, занявшая второе место в нацотборе, отказалась ехать на конкурс, не сообщив конкретные причины. Сегодня, 27 февраля, стало известно, что участники группы KAZKA тоже не поедут на конкурс, поскольку «не хотят победы любой ценой».