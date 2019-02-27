Москва, 27 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект о требованиях к обработке сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов с применением ионизирующего излучения внесли в Госдуму группа членов Совфеда и депутатов, среди которых Владимир Кашин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

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Предлагается внести изменения и дополнения в основные федеральные законы, регулирующие отношения в области развития сельского хозяйства, ветеринарной безопасности, карантина растений, обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, защиты прав потребителей, радиационной безопасности.

Авторы настаивают на «необходимости придания комплексности, полноты, ясности правовому регулированию вопросов применения ионизирующего излучения в указанных целях, а также в целях придания импульса развитию применения инновационных технологий при обработке пищевых продуктов с одновременным безукоснительным соблюдением требований к безопасности указанных процессов и продукции как для производителей, так и для потребителей».

Ионизация продукции

Одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия является обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения, полагают авторы.

«Такая обработка, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов», — указали парламентарии в сопроводительных документах.

Объем рынка услуг

По их данным, в мире ежегодно обрабатывается около 1,3 млн тонн сельскохозяйственной, пищевой продукции, указали в Совфеде и Госдуме.

Мировой рынок услуг по ионизирующей обработке сельскохозяйственной, пищевой продукции в 2010 году составлял примерно 2,3 млрд долларов США. Согласно экспертным прогнозам, к 2020 году он вырастет до 4,8 млрд долларов, а к 2030 г. до 10,9 млрд долларов.

Технология

Технология ионизирующего излучения известна в мире с начала 40-х годов, отмечают авторы.

В период с 1958 по 1983 год Минздрав СССР санкционировал обработку ионизирующим излучением разовых партий различных видов продуктов питания и употребления их в пищу без ограничений для здоровья и жизнедеятельности человека.