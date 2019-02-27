Венгрия заручилась поддержкой НАТО, Киев — Соединённых Штатов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- НАТО встало на сторону Венгрии в языковом конфликте с Киевом;
- В Швеции поймали «российского шпиона»;
- США пообещали поддержку Украине после выборов;
- Украинская группа Kazka не поедет на «Евровидение»;
- Брянскому школьнику за отвагу вручили заплесневелый сухпаёк.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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