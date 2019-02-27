Москва, 27 февраля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. «Единая Россия» и представленная в армянском парламенте оппозиционная партия «Процветающая Армения» подписали протокол о взаимодействии и сотрудничестве, сообщает пресс-служба «Единой России».

Согласно официальному сайту российской правящей партии, документ был подписан по итогам консультации, которая прошла в российской столице накануне. От «Единой России» документ подписал заместитель секретаря Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Со стороны партии «Процветающая Армения» подпись под протоколом поставил заместитель председателя партии, председатель постоянной комиссии по вопросам региональной и Евразийской интеграции Национального собрания Республики Армения Микаел Мелкумян.

Согласно официальному сайту партии «Единая Россия», Климов отметил: «Эти протоколы мы подписали по поручению руководства наших партий. В конечном счете, это будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими государствами, и это полностью соответствует той политике, которую проводит и Россия, и, надеюсь, проводит Армения, в том числе и на международной арене».

Мелкумян в свою очередь отметил, что в Армении после выборов сохраняются пророссийские настроения. «Сотрудничество между Арменией и Россией — это приоритет, это стратегический подход нашего народа», — заявил он, отметив рост торгового оборота между двумя странами почти в два раза.

Он отметил, что по итогам выборов «Процветающая Армения» осталась второй политической силой в стране и намерена продолжать сотрудничество с «Единой Россией». Мелкумян сообщил, что в парламенте была создана новая комиссия по региональной и Евразийской интеграции, которую он возглавил. «Этот выбор еще раз подчеркивает, что одна из основных линий нашей партии — это и евразийская, и полная интеграция с нашим стратегическим партнером — Россией», — подчеркнул он.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» предложил в апреле продолжить «конструктивный диалог» между двумя партиями.

Микаел Мелкумян находится в Москве в составе парламентской делегации Армении, возглавляемой спикером Араратом Мирзояном. Как отмечает армянская пресса, на встречу с представителями правящей партии России не были приглашены, входящие в армянскую делегацию представители правящей партии Армении от блока «Мой шаг».