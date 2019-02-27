Бейрут, 27 февраля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не собирается следовать примеру Великобритании и признавать Хезболлу террористической организацией. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон подчеркнул, что Франция продолжит делать различие между политическим и военным крыльями Хезболлы, так как подобное разделение позволяет Ливану оставаться в стороне от прямого вовлечения в региональные конфликты.

«Ни Франция, ни одна другая держава не имеет права решать, какие ливанские политические партии являются хорошими, а какие плохими. Это дело ливанского народа», — заявил французский президент.

Отказ Франции признавать Хезболлу террористической организацией идет в русле традиционного подхода Парижа, заключающегося в убежденности, что диалог с шиитской группировкой может привести к тому, что она сменит свою политику и смягчит позицию.