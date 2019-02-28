Пекин, 28 февраля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. 55-я Международная конференция по безопасности, прошедшая в Мюнхене, во многом была посвящена «российскому вопросу». Тем не менее нельзя оставить в стороне и другие аспекты этого важного события, например, позицию Китая, которая добавила важный штрих в понимание китайской стратегии в современном мире. Что высветило выступление главы китайской делегации Яна Цзечи, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Widmann / MSC Ян Цзечи

Ян Цзечи занимает пост руководителя канцелярии ЦК КПК по международным делам, являясь по отношению к китайскому МИД чем-то вроде рулевого, осуществляющего партийную функцию концептуального управления. Вес Яна Цзечи для международной политики переоценить сложно, ведь практически он ответственен за соблюдение китайских интересов в глобальном треугольнике Россия — Китай — США. Поэтому его выступление в Мюнхене ни в коем случае нельзя считать проходным эпизодом.

Четыре основные позиции, заявленные им в ходе выступления, выражали стратегию Пекина по отношению к мировым процессам в политике. Китай собирается следовать строительству партнерских отношений на основе взаимного уважения, совместного обеспечения всеобщей безопасности, взаимовыгодного глобального развития и постоянного совершенствования глобального управления. В каждом пункте, заявленном Яном Цзечи, сквозит вызов современному положению дел, при котором международные отношения до сих пор не избавились от монополярности и диктата США, позволяющих себе действовать в собственных интересах без оглядки на интересы других. По существу, Китай аргументирует свою позицию очевидным изменением баланса сил, в рамках которого взаимодействие России и Китая постепенно начинает доминировать над теряющим свою роль западным блоком под руководством США. Но есть ли у России шанс не остаться в этой схеме всего лишь младшим партнером?

Читайте статью Китай в Мюнхене: какие уроки следует извлечь России и другие публикации Владимира Павленко по международной политике.