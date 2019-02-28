Тбилиси, 28 февраля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Синод Грузинской православной церкви должен принять решение о правомочности предоставленной Украине автокефалии в апреле сего года. Почему это решение может стать поистине судьбоносным, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Вместо того, чтобы, как поступили некоторые из представителей православных церквей, выразить неумеренное одобрение украинской автокефалии, Грузинская православная церковь отказалась признавать или не признавать ее, не подготовив серьезные обоснования собственного мнения. Тайм-аут, взятый в этом вопросе до апреля, должен позволить провести серьезное теологическое исследование. Стоит учесть, что митрополит Потийской и Хобской епархии ГПЦ Григорий безоговорочно поддержал украинскую автокефалию, но его единомышленники всё-таки остались в меньшинстве.

Некий осведомленные источники в Тбилиси оценивают расклад среди 46 иерархов Синода Грузии как 13 «за» и 33 «против», при этом «за» томос выступают, по большей части, руководители зарубежных епархий или сторонники Михаила Саакашвили. Так что, похоже, и теологический вопрос не удалось уберечь от влияния политических раскладов.

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