Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 27 февраля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Брянской области школьник из посёлка Климово за спасение ребёнка, провалившегося под лёд, получил от ЛДПР армейский сухпаёк с испорченными продуктами. Об этом сам восьмиклассник сообщил в соцсети в сообществе «Подслушано в Климово» 25 февраля.

Evgeny Pelevin Плесень

«Координатор партии ЛДПР Мария Шкляр связалась со мною и сообщила о том, что партия ЛДПР хотела бы поблагодарить меня за мой поступок и вручить мне подарок. Сегодня в 15:00 совместно с моей матерью мы встретились с членом партии (молодой человек, к сожалению, не представился, поэтому имя и фамилию не знаю). Мне вручили ранец, ручки, тетради, часы, футболки, мяч, повербанк — с логотипом ЛДПР. Также мне подарили армейский сухпаек. При открытии этого сухпайка я ужаснулся!!! Прилагаю фото как подтверждение моим словам! Спасибо партии ЛДПР за подаренные подарки, обещаю завтра Вам их вернуть!!! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок!» — написал школьник.

На следующий день руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Борис Семенов приехал к мальчику с другими пайками, и один из них снова оказался испорчен. Вину Семенов возложил на поставщика, у которого заказывали готовые сухие пайки — такие же коробки раздавали на 23 февраля.

«Мы этого не могли знать, это был кот в мешке. Здесь нет никакой целенаправленной попытки обидеть человека, который совершил хороший поступок. Мы не знали, что паёк гнилой. Если б мы знали, мы бы ему его не подарили. Мы что, идиоты?» — прокомментировал Семенов радиостанции «Говорит Москва».

По словам представителей партии, перед мальчиком извинились и ситуацию уладили. И хотя мать школьника вернула часть подарков обратно, интернет-пользователи уже успели обвинить ребёнка в том, что он захотел «пропиариться». Комментаторы, которые служили в армии, и вовсе не увидели причины скандала — по их словам, в армии попадаются и такие пайки, так что школьник получил достоверное представление о взрослой жизни.